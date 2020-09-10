Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Домодедово — фото
На улице Корнеева загорелась квартира на пятом этаже.
Фото: МЧС России
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Домодедово в Московской области. ЧП произошло в квартире на пятом этаже в доме № 38 на улице Корнеева. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.
Пожарные отряды оперативно прибыли к месту инцидента и провели эвакуацию жителей. Сотрудники МЧС вывели по лестничным маршам восемь человек, из них трое детей. Еще семеро жителей дома покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.
В настоящий момент пожар локализован. Причины выясняются.
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