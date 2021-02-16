Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз

После смерти народного артиста Бориса Клюева его родственники и коллеги до сих пор не могут прийти в себя. Александр Жигалкин — режиссер ситкома «Воронины», который принес Клюеву большую известность, в память о нем поделился видеозаписями с последнего съемочного дня сериала.

«Вспоминаю прекрасные годы совместной работы и дружбы. Вспомните и вы его сегодня», — подписал публикацию Жигалкин.

На кадрах актеры, в том числе и погибший Борис Клюев, отснялись в заключительной серии ситкома на побережье Сочи. Экранные родственники, члены съемочной команды, а также зрители радуются завершению процесса. Некоторые из актеров запечатлены со слезами на глазах.

Режиссер подчеркнул уникальность этих кадров. Как теперь понятно, последней стала не только та серия на закатном пляже, но и весь сезон. Сериал не может продолжаться без главы семейства Ворониных.

Instagram @ajigalkin

Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября в возрасте 76-ти лет. На протяжении четырех лет он боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее. Родственники и коллеги по площадке знали об онкологии Клюева, а зрителям он решил не сообщать трагичных новостей до самой смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после смерти Клюева на звезду «Ворониных» Волкову подписалось 100 тысяч человек.