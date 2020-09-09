После смерти Клюева на звезду «Ворониных» Волкову подписалось 100 тысяч человек
Актриса стала оптимистично знакомиться с аудиторией, несмотря на трагичные обстоятельства.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @volkovihome
Народный артист Борис Клюев, полюбившийся телезрителям за роль главы семейства в телесериале «Воронины», скончался 1 сентября после четырехлетней борьбы с онкологией. Особенно тяжело его уход восприняла коллега по площадке Екатерина Волкова, сыгравшая в сериале роль невестки.
В своем микроблоге актриса опубликовала несколько постов в память о друге и наставнике Борисе Клюеве. Официальных комментариев СМИ она не давала, потому что не хочет «поднимать хайп». Однако трагедия и «молчание» о ней Волковой только подогрели интерес к ее персоне.
После смерти артиста на ее профиль в Instagram подписались порядка 100 тысяч человек, о чем сообщила сама Волкова и вежливо предложила новичкам познакомиться.
«Я Катя — человек, женщина, актриса, жена, мама, друг. Теперь ваша очередь», — обратилась девушка к фолловерам.
Поклонники «Веры Ворониной» принялись с живостью оставлять в комментариях свои имена, города проживания, описывать род деятельности и хобби.
Кроме импровизированного знакомства в комментариях пользователи выразили соболезнования и посетовали на смерть любимого актера, подкрепляя переживания фразой «Египетская сила», которую часто использовал персонаж Клюева в сериале.
Актер Дмитрий Корепин, сыгравший в «Ворониных» ранее объяснил происхождение этой фразы, ушедшей в народ. По словам Корепина, народный артист постоянно искал яркие образы в жизни для ролей и как педагог учил тому же студентов. Фраза «Египетская сила» была придумана лично им, только там вместо буквы «г» была буква «б».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему «Воронины» не пришли на похороны Клюева.
Читайте также
88%
0.37 89.74
0.26
Нашли ошибку?