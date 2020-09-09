После смерти Клюева на звезду «Ворониных» Волкову подписалось 100 тысяч человек

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Татьяна Меркер
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Актриса стала оптимистично знакомиться с аудиторией, несмотря на трагичные обстоятельства.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @volkovihome

Народный артист Борис Клюев, полюбившийся телезрителям за роль главы семейства в телесериале «Воронины», скончался 1 сентября после четырехлетней борьбы с онкологией. Особенно тяжело его уход восприняла коллега по площадке Екатерина Волкова, сыгравшая в сериале роль невестки.

В своем микроблоге актриса опубликовала несколько постов в память о друге и наставнике Борисе Клюеве. Официальных комментариев СМИ она не давала, потому что не хочет «поднимать хайп». Однако трагедия и «молчание» о ней Волковой только подогрели интерес к ее персоне.

Instagram @volkovihome

После смерти артиста на ее профиль в Instagram подписались порядка 100 тысяч человек, о чем сообщила сама Волкова и вежливо предложила новичкам познакомиться.

«Я Катя — человек, женщина, актриса, жена, мама, друг. Теперь ваша очередь», — обратилась девушка к фолловерам.

Поклонники «Веры Ворониной» принялись с живостью оставлять в комментариях свои имена, города проживания, описывать род деятельности и хобби.

Instagram @volkovihome

Кроме импровизированного знакомства в комментариях пользователи выразили соболезнования и посетовали на смерть любимого актера, подкрепляя переживания фразой «Египетская сила», которую часто использовал персонаж Клюева в сериале.

Актер Дмитрий Корепин, сыгравший в «Ворониных» ранее объяснил происхождение этой фразы, ушедшей в народ. По словам Корепина, народный артист постоянно искал яркие образы в жизни для ролей и как педагог учил тому же студентов. Фраза «Египетская сила» была придумана лично им, только там вместо буквы «г» была буква «б».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему «Воронины» не пришли на похороны Клюева.

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