Стивен Сигал возглавит экологический проект по сохранению Байкала

Эфирная новость 40

Голливудский актер остался под впечатлением от уникальной российской природы.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Голливудский актер Стивен Сигал возглавит федеральный экологический проект по защите Байкала. Уже четыре года он — гражданин России. Пора поучаствовать в политической жизни страны — решил артист. Сигал намерен добиваться введения уголовного наказания за преступления против экологии.

Звезда также будет вести просветительскую работу, чтобы отговорить сограждан от загрязнения окружающей среды. Эти летом Стивен Сигал посетил Байкал и остался под большим впечатлением от уникальной российской природы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голливудский актер, продюсер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прилетел в республику Крым для встречи с ее главой Сергеем Аксеновым.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.53
-0.54 89.30
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:29
«Таких больше нет»: жена Реввы «подарила» ему на день рождения милое видео
7:17
«Тебе за это ничего не будет»: Пашаев рассказал, кто подставил Ефремова в суде
7:12
ТОП-8 простых способов стать красивее
7:11
Второй на орбите: Малоизвестные факты о Германе Титове
7:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
6:51
Дочь и возлюбленная Виторгана трогательно поздравили его с днем рождения

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок