Стивен Сигал возглавит экологический проект по сохранению Байкала
Голливудский актер остался под впечатлением от уникальной российской природы.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru
Голливудский актер Стивен Сигал возглавит федеральный экологический проект по защите Байкала. Уже четыре года он — гражданин России. Пора поучаствовать в политической жизни страны — решил артист. Сигал намерен добиваться введения уголовного наказания за преступления против экологии.
Звезда также будет вести просветительскую работу, чтобы отговорить сограждан от загрязнения окружающей среды. Эти летом Стивен Сигал посетил Байкал и остался под большим впечатлением от уникальной российской природы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голливудский актер, продюсер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прилетел в республику Крым для встречи с ее главой Сергеем Аксеновым.
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