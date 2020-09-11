Видео момента мощного взрыва в Иордании, где погибли два человека

Мощный взрыв прогремел в Иордании - всего в 20 километрах от столицы страны Аммана. Как сообщают местные журналисты, погибли как минимум два человека. Еще трое - получили серьезные ранения, их доставили в больницу.

Момент взрыва сняли на видео очевидцы. На кадрах видна сильная вспышка и разлетающиеся осколки. До сих пор не ясно, где именно произошел инцидент. По разным данным, на воздух мог взлететь склад с боеприпасами или одно из зданий нефтезавода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пострадали при взрыве рядом с гостиницей в Китае. Россиян среди них нет.