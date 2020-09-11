В Польше опасаются появления «новой Российской империи»

На границе с Польшей может возникнуть «новая форма Российской империи». С соответствующим мнением выступил профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский, сообщает РИА Новости с отсылкой к Polskie Radio 24.

«Именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи», — считает историк.

По его мнению, для современной России свойственно стремление к экспансии. Польша и Прибалтийские государства с каждым днем якобы оказываются все в большей опасности. При этом Калининград выступает плацдармом в реализации коварных планов России, считает Грохмальский.

На тему слияния России и Белоруссии ранее высказывался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он завил, что никакого поглощения соседского государства не планируется, и эта тема даже не будет подниматься в диалоге глав государств, когда Александр Лукашенко посетит Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Генштаб Белоруссии заявил о наращивании военного потенциала Польши.