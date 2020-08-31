В Генштабе Белоруссии заявили о наращивании военного потенциала соседей из НАТО

Начальник Главного управления Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил о серьезном усилении военного потенциала ближайших с дружественной России республикой странах НАТО. Об этом со ссылкой на канал ОНТ пишет РИА Новости.

По словам Косыгина, практически на границах с Белоруссией в западных государствах начали принимать все больше «иностранных контингентов». Он отметил и усиление деятельности разведки, действующей против белорусских интересов.

«Сегодня на территории сопредельных государств усилено передовое присутствие», — указал начальник белорусского Генштаба.

Косыгин уточнил, что в непосредственной близости от Белоруссии усилена работа Балтийской воздушной полиции, а также идут операции «Атлантической решимости». По его словам, там есть более 500 единиц тяжелой военной техники, более 40 летательных аппаратов и порядка десяти тысяч человек личного состава.

Поддерживает версию стягивания войск к границам Белоруссии и президент страны Александр Лукашенко, которому недавно исполнилось 66 лет. Он сравнил происходящее сейчас с началом Великой Отечественной войны в 1941 году.

«Тогда Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию», — заявил Лукашенко пару дней назад.

Кроме того, политик считает, что на переброшенных ближе к Белоруссии из-под Берлина 18-ти американских истребителях может быть ядерное оружие.

В НАТО все обвинения со стороны белорусского Генштаба отрицают. Там сообщили, что проходящие в Польше учения альянса планировались давно, а к протестам в Белоруссии отношения не имеют. Все происходит прозрачно и с соблюдением международных правил.

Ранее 5-tv.ru писал, как Александр Лукашенко пригрозил ответными санкциями Литве и Польше.