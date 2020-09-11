Российские школьники начали возвращаться на удаленку

Ученики стразу нескольких школ вновь будут учиться из дома. Причем в некоторых регионах на карантин высажены учебные заведения целиком — там участились случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщают «Известия».

Сигналы о первых случаях болезни поступили из московских и ивановских образовательных учреждений. Система удаленного формата обучения будет проходить по отработанной весной схеме. Единственным отличием станет то, что преподаватель будет вещать из школьного кабинета.

«Онлайн-уроки мы делаем немного короче обычных. Когда у ученика семь уроков, тяжело выдержать электронный формат. В остальном он ничем не отличается от обычного, поэтому никаких опасений нет», — рассказал «Известиям» директор одной из столичных школ.

Ученики смогут вернуться к обучению в формате офлайн после выдержанного двухнедельного карантина при наличии справки от врача или отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию.

Представители учебных заведений отметили, что случаи подтвержденного диагноза не носят массового характера. Заболевания происходят точечно без заметных вспышек, а значит, справиться с возникающими трудностями будет несложно.

Всех учеников, пришедших в школу с температурой 37,1 и выше, изолируют от других детей. К учебе ребенка допустят в случае, если у него не подтвердится диагноз коронавирусной инфекции. Если же он все-таки подхватит COVID-19, весь его класс отправят на карантин, срок которого установит Роспотребнадзор в индивидуальном порядке.

Ранее 5-tv.ru опубликовал результаты опроса россиян о предпочитаемом формате обучения детей в школе.