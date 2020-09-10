В школе или на дистанционке? Какое образование выбирают российские родители
Всероссийский центр изучения общественного мнения подвел итоги опроса, касающегося обучения в школе.
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Фото, видео: ТАСС / Донат Сорокин; 5-tv.ru
Россияне уверены: плохое образование страшнее пандемии коронавируса. Абсолютное большинство опрошенных ВЦИОМ родителей считает, что учиться дети должны только очно. Во-первых, так они усвоят больше знаний. Во-вторых, живой контакт с одноклассниками и учителями никакие виртуальные средства не заменят. И в конце концов, отцы и матери просто не готовы сидеть за учебниками сами.
Всего 4% респондентов думают, что школам пока лучше оставаться на дистанционке. Осторожные родители боятся заражения коронавирусом и вообще считают, что лучше педагогов контролируют учебный процесс.
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