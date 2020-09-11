Сына Стрельцова возмутила игра Александра Петрова, исполнившего роль его отца

Илья Стрельцов нашел большое количество неточностей в фильме о своем отце, известном нападающем московского футбольного клуба «Торпедо» Эдуарде Стрельцове, сообщает «Чемпионат».

«Какие-то эпизоды удивили, что-то понравилось, но некоторые моменты я хотел видеть в другом ключе», — рассказал наследник спортсмена.

По его словам, он встречался с создателями картины несколько раз, но кое-какие пожелания по съемкам в итоге не учли. Кроме того, сына Эдуарда Стрельцова не устроила игра актера Александра Петрова, выбранного на роль известного футболиста.

«Отец мало улыбался. Улыбка на лице была очень редко. Он был серьезным. Петров же везде улыбается», — отметил Илья.

Также сын заслуженного мастера спорта отметил, что кино может понравиться далеко не всем.

«Фильм никогда полностью не покажет жизнь. Кто не знал отца и просто придет посмотреть фильм — получит удовольствие. У тех людей, кто знал и болел за него, будет свое мнение», — подытожил Стрельцов-младший.

Киноленту «Стрельцов» снял режиссер Илья Учитель, продюсированием картины занимался его отец Алексей Учитель. Работу планируют выпустить в прокат 24 сентября.

Футболист Эдуард Стрельцов играл за «Торпедо» и сборную СССР в 50-60-е годы. В 1956 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной, а в 1968 году удостоен Кубка СССР. По количеству забитых голов занял четвертое место за все время существования Советского Союза.

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