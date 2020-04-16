Милош Бикович, Александр Петров, Данила Козловский: кто больше зарабатывает?

Милош Бикович — новая звезда российского кинематографа. Как сербский актер стал одним из самых высокооплачиваемых артистов России? Почему Биковича сравнивают c Данилой Козловским и Александром Петровым? И у кого из звездной троицы самые высокие гонорары? Только в программе «Светская Хроника».

После комедии «Холоп» за Милошем Биковичем закрепился статус одного из самых востребованных актеров России. Но как ему удалось добиться такого успеха?

Милош Бикович: «Есть некое в генетике, что-то раскрывается, что-то общее подсознательное, которое вам разрешает владеть определенным образом».

Дорогу в российское кино Милошу открыл сам Михалков, когда предложил небольшую роль в своем фильме «Солнечный удар». А дальше уже был «Духлесс» с Козловским, «Отель Элеон», «Лед» с Петровым и даже «За гранью реальности» с Антонио Бандеросом.

По словам инсайдеров, гонорар за одну актерскую смену Милоша на фильме «Холоп» составлял 420 тысяч рублей. Учитывая, что съемочный процесс длился 39 дней, за полтора месяца работы он заработал почти 16 миллионов рублей.

«В сербской газете написали, что я заработал за день три миллиона долларов. Я! А не кино! За день!», — поделился актер в интервью программе «Светская Хроника».

Антонина Буравкова, актриса: «Могу ли я сказать, что они более талантливы, чем другие? Нет, я так не скажу. Но их кто-то распиарил. Конечно, за каждый актером стоит продюсер, за каждым актером стоит пиарщик. Кто-то, кто очень вкладывает в этого актера. Свою силу, энергию. Раскручивает».

Таких гонораров не было даже у Александра Петрова. В 2019 году он получал 250 тысяч рублей за одну актерскую смену. Хотя на тот момент Петров уже был востребованным актером. Снимался у знаменитых режиссеров. За ним закрепился статус настоящего секс-символа.

В начале карьеры Александр Петров поставил себе цель: сделать свое имя настоящим брендом.

Александр Петров: «Можно говорить, что актер стал брендом, когда все понимают: его приглашение на съемочную площадку — это 90% успеха фильма».

Вместе с агентом Екатериной Корниловой они разработали целую стратегию для повышения узнаваемости. Актер соглашался участвовать только в качественных проектах, пускай и на вторых ролях. Тогда у Петрова была комната в общежитии. Он был готов хвататься за любую возможность, но Екатерина была непреклонна.

Нина Ромодановская, доцент ВГИК: «Маркетинг еще очень важен. Как он говорит, что он делает. Не зря очень многие актеры занимаются благотворительностью, потому что это работает на имидж».

До Петрова и Биковича главной звездой российского кино был Данила Козловский. Ведущие роли в самых кассовых фильмах исполнял именно он: «Легенда номер 17», «Экипаж» и даже американские сериалы «Академия Вампиров» и «Викинги».

Певица Zivert: «Козловский там сыграл в последнем сезоне очень прекрасную роль. Действительно, потрясающе там выглядит в этом сериале. За это ему отлетает респект. Поэтому я выбираю его».

Данила Козловский входит в десятку самых высокооплачиваемых актеров России. По данным СМИ, его годовой доход составляет почти сто миллионов рублей. Долгое время он сохранял первенство по востребованности.

«Не считаю себя первым. Просто я всегда понимал особенности нашей индустрии, в которой актерский век короток», — признался Козловский.

Антонина Буравкова: «Ничто не вечно. Поэтому время Козловского прошло. И знаете, за что я его уважаю? За то, что он это осознал и ушел в режиссуру».

Бикович, Козловский и Петров — абсолютные фавориты, однако критику, в том числе необъективную, актеры получают в свой адрес не реже, чем слова похвалы.

«Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал», — заявил как-то Козловский.

Юрий Лоза на своей странице в Facebook иронично отметил:

«Толпы страждущих обивают пороги многочисленных киностудий, проходят пробы, облизывают продюсеров, думая, что однажды сыграют свои звездные роли и добьются славы. Наивные, они все еще верят в чудо, которого не бывает. Я где-то видел анонс помпезных кинопроектов. И на все эти главные роли уже утвержден Александр Петров».

Коллеги из шоу-бизнеса считают, что успех этих артистов — заслуженный

Певец Бурито: «Ребята, которые попадают на ту или иную волну; люди, которые становятся и забирают внимание публики, достойны. Единственное, насколько долго это протянется, зависит не от нас».

Однако в шоу-бизнесе незаменимых нет. Типажные актеры приедаются зрителю, их оттесняют более молодые, рвущиеся к славе артисты. Тогда волна популярности идет на спад. Как это случилось, например, с Сергеем Безруковым.

Нина Ромодановская, доцент ВГИК: «Как только человек становится популярным, всем хочется немножко этой популярностью попользоваться. Для дальнейшего продвижения популярный актер гораздо больше привлекателен, чем неизвестный. А потом он всем надоедает».

Недавно Александр Петров сделал заявление: он временно прекращает сниматься в кино. Хочет разобраться в себе во время этого перерыва. И пока фанаты гадают, ждать ли новых фильмов с участием любимого актера, у Милоша Биковича есть все шансы его затмить.