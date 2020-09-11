«На нем не было лица»: Принц Гарри и Меган Маркл поругались в общественном месте

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Светлана Александрова
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Герцог и герцогиня Сассекские не постеснялись выяснять отношения в одном из ресторанов Санта-Барбары.

«На нем не было лица»: Принц Гарри и Меган Маркл поругались в общественном месте

Фото: www.globallookpress.com / Pool;

Западные СМИ, уже много месяцев по крупицам выискивающие подтверждения слухам о том, что брак покинувших британскую королевскую семью принца Гарри и Меган Маркл после переезда в США трещит по швам, наконец получили веский аргумент. Нашелся свидетель бурной ссоры герцога и герцогини Сассекских. Подобное публично произошло впервые. Как сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на журнал New Idea, Меган и Гарри разругались за ужином в одном из ресторанов Санта-Барбары, расположенного вблизи их нового, купленного в ипотеку особняка.

«Они ругались. А после она наслаждалась бокалом белого вина и, похоже, не слишком расстроилась, но на Гарри не было лица», — приводит издание слова очевидца.

Из-за чего поссорились супруги, так и осталось загадкой, которая несомненно породит в ближайшее время множество версий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл начали карьеру в Голливуде, основав продюсерскую компанию и подписав многолетнее соглашение с Netflix.

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