«Увидела угрозу»: Лена Миро нашла причину расставания Тимати и Решетовой

Скандально известная блогер Лена Миро назвала истинную причину расставания рэпера Тимати с моделью Анастасией Решетовой. По ее словам, отношения знаменитостей продлились бы гораздо дольше, если бы не… мама музыканта — Симона Юнусова. На страничке в «Живом журнале» Миро напомнила публике о прошлом известной леди, тем самым объяснив, в чем именно она виновата.

Елена считает, что мужчины уходят от любимых женщин лишь по двум причинам: если те плохи в постели, либо не устраивают кавалеров как жены. Говоря о Симоне, блогер отметила, что в ее случае «все сошлось воедино».

«Очевидно, что Юнусова не состоялась ни как жена, ни как любовница. Это нормально: у нас таких — полстраны. Симоне же повезло больше, чем другим: ее бросил богатый мужик, который ни в чем не отказывал. Юнусова осталась при деньгах, с любимыми сыночками и без необходимости заниматься сексом, который, я уверена, ей неинтересен», — рассуждала Миро.

Instagram @volkonskaya.reshetova

В этом все Лена не видит ничего предосудительного, за исключением одного большого «но»: Юнусова как женщина-мать никогда не позволит сыновьям «бросить» ее ради очередных любовниц. Так, даже несмотря на то, что сегодня Тимати живет отдельно, он все еще тесно связан с родительницей.

Миро утверждает, что мать имеет столь сильное влияние на артиста, что любая ее «правда» воспринимается за истину в последней инстанции.

«Все манипуляции Симоны, включая ее фирменные заявления а-ля: „Я не вмешиваюсь в жизнь сыновей, они у меня самостоятельные и сами все решают“, примитивны и очевидны. Больше всего на свете эта женщина боится отпустить от себя сыновей, перестать быть для них главным человеком в жизни», — заявляет блогер.

Таким образом Миро не исключает вероятности, что именно Симона Юнусова могла стать той самой причиной, вследствие которой известному рэперу и модели пришлось расстаться. Она считает, что данную версию полностью подтверждает тот факт, что мама музыканта отказывается говорить о сложившейся ситуации, и полностью закрыла комментарии в соцсетях: боится, что сын «узнает правду» о ее кознях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Тимати тоже возложили ответственность за его расставание с Анастасией Решетовой на маму музыканта.