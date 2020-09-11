Фанаты модели Анастасии Решетовой нашли виновного в расставании своей любимицы с рэпером Тимати. По их словам — это мать музыканта. Симону Черноморскую-Юнусову винят во вмешательстве в отношения молодой пары.

Слухи про большое влияние Симоны в жизнь ее сыновей и роль серого кардинала в делах Тимати и его женщин ходят давно. Чаще всего в качестве доказательств приводят то, что ни на одной из матерей своих детей рэпер не женился. Кроме того, дочку Алису от модели Алены Шишковой воспитывает сама Симона, а не ее мать. Теперь поклонники Решетовой переживают, что судьба жить вдали от сына Ратмира ждет и Анастасию.

Алену, отдавшую Симоне дочку, пользователи сети считают любимицей матери Тимура. Та много общается с бывшей девушкой сына в соцсетях, разрешает внучке проводить с ней время. А вот Ратмиру она уделяет куда меньше внимания.

Своими размышлениями фанаты поделились в комментариях к пространному посту Решетовой о расставании с Тимати спустя шесть лет отношений.

«Я думаю, воспитывать уже будешь не ты!»;

«Главное, ребенка бабке не отдавай!»;

«Пока мамы рулят жизнями давно подросших сыновей, молча намекая, что союз с той или иной женщиной она не приняла, семьи будут разваливаться»;

«Настя выйдет замуж хоть завтра с такой красотой. Вопрос, кому нужен Тимати с такой мамашей и со своим характером? Плодить детей, а потом их забирать, неужели в этом счастье?»

«Мама — это, конечно, святое. Но только не в случае, когда этим лозунгом прикрывается эмоциональная зависимость мужчины от мамы», — развели они бурные дискуссии.

«Ребенка бабке не отдавай!» — Мать Тимати обвинили в его расставании с Решетовой 1/4 Instagram @volkonskaya.reshetova 2/4 Instagram @volkonskaya.reshetova 3/4 Instagram @volkonskaya.reshetova 4/4 Instagram @volkonskaya.reshetova

Многие пользователи сети сошлись во мнении, что мать Тимати хочет иметь много внуков, но не готова делить сына с его избранницами.

«Почему стоит появиться ребенку, отношения Тимати с дамами распадаются?» — философски спросили сразу несколько человек.

Анастасия Решетова и Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати — Прим. ред.) встречались с 2015 года. Тогда многие называли ее разлучницей — всего за год до этого у музыканта родилась дочь Алиса от отношений с Аленой Шишковой. Большую часть времени девочка живет с отцом и бабушкой. В 2019 году Решетова подарила возлюбленному сына Ратмира.

Ранее 5-tv.ru писал, что ясновидящая думает о расставании Анастасии Решетовой и Тимати.