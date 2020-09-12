«Попахивает злорадством»: Шишкова отреагировала на расставание Тимати и Решетовой

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова на своей странице в Instagram отреагировала на расставание знаменитости с Анастасией Решетовой. 27-летняя мать шестилетней дочери музыканта разместила пост, в котором с некоторой иронией, по мнению юзеров, намекнула на последние события.

«Знаю, вы ждете от меня комментарий, но тут просто реклама пальто», — написала Алена Шишкова.

Instagram @missalena.92

Свою публикацию Алена Шишкова «сдобрила» видеороликом, на котором идет с гордо поднятой головой по набережной Москвы-реки на фоне памятника Петру I. Подписчики модели тут же принялись комментировать ее возможную реакцию на происходящее в жизни Тимати.

«Приятное, наверное, чувство»;

«Твоя походка, когда узнала, что Тимати снова расходится»;

«На одну отомщенную женщину стало больше»;

«Довольная какая!»

«Попахивает злорадством. Надеюсь, показалось», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Миро нашла причину расставания Тимати и Решетовой.