Депутат Госдумы прокомментировал идею бесплатного проезда в транспорте в РФ

Депутат Государственной думы РФ и председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в беседе с «Экономика сегодня» раскритиковал идею бесплатного транспорта в стране. По словам народного избранника, проект Минтранса, по сути, нежизнеспособен и не может быть одобрен нижней палатой парламента.

«Подобная концепция нереализуема и в целом бесперспективна — Госдума ее в сегодняшнем виде принять просто не может. Одна из заявленных целей стратегии Минтранса — экологичность. Но мир постепенно переходит на электромобили, так что уровень выбросов от авто в любом случае будет неуклонно снижаться, в том числе в крупных городах», — сказал Вячеслав Лысаков.

Депутат отметил, что другой поставленной задачей является снижение трафика в населенных пунктах с целью избавления от пробок. Для этого потребуются новые объездные дороги и развязки, а также выделенные полосы для движения общественного транспорта.

«По пути введения платных дорог мир не идет — это тупик. И в России даже законодательно запрещено взимать деньги за проезд по платной дороге, если нет ее бесплатного аналога — значит, отсутствует даже база для инициативы Минтранса», — заключил Вячеслав Лысаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Общественной палате РФ сочли «популизмом» идею бесплатного городского транспорта.