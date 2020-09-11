В Общественной палате РФ сочли «популизмом» идею бесплатного городского транспорта

Новость о реализации законопроекта, предусматривающего бесплатный проезд россиян на общественном транспорте, вызвала небывалый ажиотаж. Многие сочли, что это — просто слухи, поскольку не очень понятно, как при таком раскладе будут компенсироваться затраты на работу водителей, а также эксплуатацию техники. Но в Минтрансе информацию подтвердили и дали подробный комментарий.

В ведомстве пояснили, что одобренный на заседании Правительства РФ проект Транспортной стратегии на период до 2035 года действительно предусматривает возможность перехода к бесплатному проезду на транспорте общего пользования. Но доступным это станет только при условии, что все категории автолюбителей начнут платить за автодороги.

«Развитие принципа „пользователь платит“ является одним из механизмов реализации Транспортной стратегии, направленных на обеспечение содержания транспортной инфраструктуры, регулирование ее использования гражданами и перевозчиками, а также на стимулирование использования транспорта общего пользования и сокращения использования личного автотранспорта в крупных городах и городских агломерациях», — говорится в заявлении Минтранса.

На первый взгляд может показаться, что данная инициатива очень хороша. Но ведущие эксперты относятся к ней с большой настороженностью. Так, в беседе с 5-tv.ru зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов рассказал, что на самом деле стоит за «благими помыслами» Минтранса.

На бесплатный транспорт не рассчитывайте

По словам эксперта, эти заявления не более чем «популистская ширма». По факту ведомство пытается продвинуть закон, позволяющий делать любую автодорогу платной. Согласно действующему законодательству, сегодня это возможно только при особых условиях: если трассу построили с нуля или полностью реконструировали.

Кроме того, Холодов настаивает, что к реальности инициатива бесплатного общественного транспорта не имеет никакого отношения. И во многом потому, что положения законопроекта сами себе противоречат.

«Это просто популизм. Представьте, что все вдруг услышали Минтранс, выкинули свои авто и пересели на общественный транспорт. Кто тогда его будет оплачивать? С одной стороны, они говорят, что автомобилисты будут платить за пассажиров автобуса, но с другой стороны, говорят: „Давайте, все становитесь пассажирами автобусов, хватит быть автомобилистами“. Получается, сами себе противоречат: пчелы против меда», — высказался эксперт.

По его словам, сегодня автомобилисты несут и без того огромные расходы на передвижение. Александр Холодов напомнил про бесконечные страховки, затраты на бензин и акцизы, постановку машин на учет, шиномонтаж, транспортный налог и прочее. Так, если к платам добавится и эксплуатация дорог, россияне могут просто не вынести существенной нагрузки на бюджет. Следовательно, ни о какой оплате проезда пассажиров на автобусах и речи быть не может.

«Автомобилист, по сути, уже любимая дойная корова государства, потому что раз деньги есть на машину, значит может чуть-чуть денег и заплатить. Этот подход, на мой взгляд, конечно, не совсем корректный. Потому что не надо забывать, что у нас авто — это средство передвижения, а не роскошь», — подытожил Холодов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что активист по защите прав автомобилистов Кирилл Форманчук раскритиковал идею Минтранса сделать общественный транспорт бесплатным за счет автомобилистов.