Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против волгоградской судьи Юлии Добрыниной, которая была задержана по делу о взятке в 25 миллионов рублей. Соответствующее представление глава ведомства направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России. Как отмечается на сайте ВККС, заседание назначено на 23 сентября.

«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 („Покушение на мошенничество“ — Прим.ред.) Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Юлия Добрынина просила деньги за освобождение из-под стражи волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова, подозреваемого в поджоге дома главы региона Андрея Бочарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель районного суда Волгограда задержана по делу о взятке.