Гороскоп совместимости: представители какого знака зодиака разобьют вам сердце
Астрологи рассказали, кому категорически не рекомендуется вступать в отношения.
Фото: www.globallookpress.com © Tommy Seiter
Зачастую неудачи в браке предначертаны судьбой. Женщины долгое время могут верить, что жизнь наладится, но в итоге их сердце все равно оказывается разбитым. Чаще всего причина кроется в несовместимости. Астрологи рассказали, с представителями каких знаков зодиака барышням не стоит даже пытаться завести отношения.
Женщина-Овен и мужчина-Близнец
Близнецы разбивают ранимые сердечки Овнов в два счета. Такие мужчины не потерпят рядом с собой более талантливого и успешного человека, поэтому своего партнера они всегда будут подавлять и принижать. Особенно, если вы очень целеустремленный человек. С Овном вы попросту рискуете лишиться уверенности в себе.
Женщина-Телец и мужчина-Козерог
Козерогов стоит опасаться лишь по той причине, что они никогда не подарят той взаимной нежности, о которой вы мечтаете. Романтики и обнимашек от Козерогов вы не дождетесь никогда. А зачастую это именно то, что так нужно нежным Тельцам, чтобы почувствовать себя счастливой.
Женщина-Близнецы и мужчина-Рыбы
Вы — разные. И вам никогда не понять друг друга. Пока вы планируете новый отпуск с посещением гор и нырянием с аквалангом, Рыбы мечтает, как проведет неделю на диване, копаясь в душе и вспоминая свои обиды. Такой мужчина будет портить настроение Близнецам и ничего более.
Женщина-Рак и мужчина-Скорпион
Отношения со Скорпионом почти всегда заканчиваются болезненным расставанием. Мужчины, родившиеся под этим созвездием агрессивны, напористы и требовательны, когда как вам для счастья нужна мягкость и забота.
Женщина-Лев и мужчина-Лев
Казалось бы, схожие по характеру люди счастливы вместе. Но только не Львы. Представители этого знака не терпят конкуренции. А значит, союз вскоре превратится в бесконечное соперничество.
Женщина-Дева мужчина-Дева
У Дев ситуация аналогичная со Львами. Друг с другом им не видать счастья хотя бы потому, что Девы — перфекционисты. И каждый будет считать своего партнера недостаточно хорошим для себя.
Женщина-Весы и мужчина Овен
Овен всегда будет обвинять избранницу, родившуюся под знаком Весы, во всех грехах. Даже если в этом виноват сам Овен. Счастье с таким мужчиной не сыскать.
Женщина-Скорпион и мужчина-Водолей
Страстная дама-Скорпион будет несчастна с Водолеем, который в самый неожиданный момент попросту исчезает. Он забывает о встрече, важной дате или своих обещаниях.
Женщина-Стрелец и мужчина-Рак
Стрельцам нужна свобода и пространство, а Рак попытается полностью подчинить себе даму сердца, пытаясь заставить непоседу-Стрельца остепениться и сесть дома, занявшись готовкой и уборкой.
Женщина-Козерог и мужчина Весы
Козерогам важно чувствовать себя в безопасности и быть с мужчиной, как за каменной стеной. Мужчина-Весы, на первый взгляд, может это дать. Однако не исключены и измены.
Женщина-Водолей и мужчина-Телец
Тельцы не способны понять желания дам-Водолеев побыть иногда в одиночестве. Они будут следить за своей избранницей, изучать переписки в социальных сетях и во многом ограничивать.
Женщина-Рыбы и мужчина-Овен
Овны — собственники и завоеватели. Рыбы зачастую выступают для них исключительно в роли трофея. Дамы-Рыбы, остерегайтесь Овнов — они разобьют ваше сердце навсегда.
Конечно, среди всех правил существуют исключения. Так что не нужно бежать без оглядки от своего партнера, если у вас все хорошо, но звезды говорят о недобром будущем. Однако если вы чувствуете себя несчастливо в отношениях, то стоит задуматься, зачем вам все это.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего и в каком возрасте умирают разные знаки зодиака.
Читайте также
87%
-0.54 82.73
-0.60
Нашли ошибку?