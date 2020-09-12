Шлеменко назвал Уильямса абсолютно беспомощным в бое с Харитоновым

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Софья Зуева
Эксклюзив 23

Поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» завершился победой российского спортсмена во втором раунде.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Сергей Харитонов продемонстрировал блестящее владение боксерской техникой во время поединка с британцем Дэнни Уильямсом, считает российский боец смешанного типа Александр Шлеменко. Своим мнением о прошедшем соревновании спортсмен поделился в интервью 5-tv.ru.

«Он является базовым ударником и часто пользуется боксерской техникой. В бою против Уильямса Сергей ее полностью продемонстрировал. Уильямс выглядел беспомощным во многих моментах, у него многое не получалось, Сергей же, напротив, был дерзок по-хорошему, он был более быстрый, мощный, более тяжелый, чем Уильямс, и постепенно закончил бой нокаутом», — заявил Шлеменко.

Боксерский вечер «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошел 11 сентября на арене «Химки» в Московской области. Финальный бой между Сергеем Харитоновым и Дэнни Уильямсом закончился победой россиянина уже во втором раунде. После нокаута судья решил остановить бой.

Российский боец ММА впервые сразился в боксерском поединке и выразил желание продолжить участие в подобного рода соревнованиях.

Ранее 5-tv.ru сообщил о победе Харитонова в боксерском поединке.

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