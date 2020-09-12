Мощный дебют: Харитонов победил на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

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Василий Заика
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Масштабный боксерский вечер состоялся на ринге баскетбольной арены «Химки».

Фото, видео: ТАСС / Илья Питалев, Instagram @vasily_konov

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов одержал победу над британцем Дэнни Уильямсом — автором нокаута Майка Тайсона. Зрелищный поединок состоялся в рамках масштабного боксерского вечера «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и стал дебютом 40-летнего уроженца Архангельской области в этом виде спорта.

В ходе первого раунда «Русский витязь» отправил соперника в нокдаун. Несмотря на это, «Брикстонский бомбардировщик» встал на ноги и продолжил бой. Во второй трехминутке Сергею Харитонову удалось зажать оппонента у канатов. Действия британца были крайне пассивными с некоторыми недолгими «вспышками». В результате российский спортсмен отправил соперника в «стоячий» нокдаун. Рефери оценил состояние Дэнни Уильямса, и принял решение остановить бой.

Чемпионский пояс турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Сергею Харитонову вручил генеральный директор телеканала Владимир Тюлин.

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что следующим соперником Харитонова станет знаменитый британский боксер Дэвид Хэй.

Масштабный боксерский вечер «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся на ринге баскетбольной арены «Химки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Харитонов отреагировал на завершение карьеры Макгрегора.

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