Мощный дебют: Харитонов победил на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Масштабный боксерский вечер состоялся на ринге баскетбольной арены «Химки».
Закрыть
Смотрите также:
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Провал белорусской революции и причем здесь Польша
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Илья Питалев, Instagram @vasily_konov
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов одержал победу над британцем Дэнни Уильямсом — автором нокаута Майка Тайсона. Зрелищный поединок состоялся в рамках масштабного боксерского вечера «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и стал дебютом 40-летнего уроженца Архангельской области в этом виде спорта.
В ходе первого раунда «Русский витязь» отправил соперника в нокдаун. Несмотря на это, «Брикстонский бомбардировщик» встал на ноги и продолжил бой. Во второй трехминутке Сергею Харитонову удалось зажать оппонента у канатов. Действия британца были крайне пассивными с некоторыми недолгими «вспышками». В результате российский спортсмен отправил соперника в «стоячий» нокдаун. Рефери оценил состояние Дэнни Уильямса, и принял решение остановить бой.
Чемпионский пояс турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Сергею Харитонову вручил генеральный директор телеканала Владимир Тюлин.
Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что следующим соперником Харитонова станет знаменитый британский боксер Дэвид Хэй.
Масштабный боксерский вечер «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся на ринге баскетбольной арены «Химки».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Харитонов отреагировал на завершение карьеры Макгрегора.
Читайте также
82%
-0.64 88.68
-0.62
Нашли ошибку?