Эксклюзивные кадры с места взрыва в жилом доме в Приморье

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места взрыва в двухэтажном жилом доме в Приморье. По предварительным данным, ЧП произошло в селе Вознесенка в Хорольском районе региона.

Причины взрыва в настоящий момент не установлены. Известно, что дом был не газифицирован. По предварительным данным, в результате ЧП обрушилась квартира на втором этаже здания. Под завалами может находиться хозяин жилища. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно. Всего, согласно уточненной информации, в результате взрыва пострадало семь квартир.

Личность владельца квартиры уже установлена. Его ищут спасатели под завалами.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказали соседи о владельце квартиры в Приморье, где прогремел взрыв.