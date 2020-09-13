«Молю! Помогите!» — Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
Важные съемки актрисы оказались под угрозой срыва.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Кристина Асмус обратилась к своим подписчикам с просьбой о помощи. Актриса рассказала о беде, которая приключилась с ней накануне важных съемок и поставила их под угрозу срыва. О своей проблеме звезда «Текста» поведала на своей странице в Instagram.
«Молю! Помогите! Голоса нет вообще! Больно даже шептать. Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре», – написала Асмус, добавив при этом, что возможности переозвучить очень важный съемочный процесс у нее не будет. Поэтому и меры нужно принимать экстренные.
В связи с этим актриса попросила своих фолловеров, число которых приближается к четырем миллионам, поделиться рецептом или полезным лайфхаком быстрого восстановления голоса.
Ответы не заставили себя долго ждать. Первыми откликнулись ее коллеги, посоветовавшие девушке молчать и соблюдать голосовой покой. Остальные порекомендовали Асмус различные лекарства и настойки. Не обошлось и без традиционных народных средств: чая и молока с медом. Впрочем, несколько человек посчитали, что самолечением лучше не заниматься: самое верное решение — обратиться к врачу.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кристину Асмус раскритиковали за фото дочки в ванне.
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