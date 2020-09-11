«Нарушение личных границ!» — Асмус жестко раскритиковали за фото дочери
Бывшая жена юмориста Гарика Харламова опубликовала неоднозначный снимок и подверглась травле.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Instagram @asmuskristina
Безобидный пост с милыми снимками любимой дочки на странице актрисы Кристины Асмус в Instagram буквально взорвал сеть. Фотографии ее дочки от бывшего мужа Гарика «Бульдога» Харламова многим показались провокационными и неприличными.
Асмус выложила фото дочки Насти в ванной. Та весело корчила мордочки и плескалась с резиновым кругом. Но большинство пользователей не одобрило публикации ребенка без одежды на многотысячную аудиторию.
«А у тебя какой муд по жизни?» — спросила актриса, но в ответ получила волну критики.
«Вокруг столько педофилов в сети!»;
«Зачем? Спросили дочь, хочет ли она такие фото на обозрение?»;
«Это нарушение личных границ ребенка»;
«Теперь и дочку решила раздеть!» — возмущенно написали ей в комментариях.
Под снимками Насти Харламовой развернулись бурные дискуссии о допустимости публикации подобного контента. Многие сочли, что это неприлично. Кроме того, они напомнили, что ребенку такое может быть неприятно, особенно через несколько лет.
Недавно Кристина пошутила на тему «раздевание на камеру», и теперь ей это припомнили.
«Мама решила ребенка за собой потащить?» — спросили у актрисы.
Ранее 5-tv.ru писал про проблемы со здоровьем у Кристины Асмус.
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