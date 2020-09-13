На месте найден газовый баллон: Обстоятельства гибели мужчины при взрыве в Приморье

Стали известны обстоятельства гибели мужчины после обрушения перекрытия в результате взрыва в двухэтажном доме в Хорольском районе Приморского края. По предварительным данным, хозяин квартиры, где случилось ЧП, оказался под завалами. Впоследствии стало известно о его смерти.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на соседей скончавшегося, накануне трагедии он сначала сжег расположенный рядом сарай, потом устроил пожар в гараже снаружи, там тоже слышали хлопок, а после уже прогремел взрыв в квартире мужчины. На месте найден газовый баллон.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Известно, что дом был не газифицирован.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказали соседи о владельце квартиры в Приморье, где прогремел взрыв.