На месте найден газовый баллон: Обстоятельства гибели мужчины при взрыве в Приморье

|
Карина Бернтгольц
28

Соседи рассказали, что скончавшийся владелец квартиры сначала сжег расположенный рядом сарай, а потом устроил пожар в гараже снаружи.

На месте найден газовый баллон: Обстоятельства гибели мужчины при взрыве в Приморье

Фото: 5-tv.ru

Стали известны обстоятельства гибели мужчины  после обрушения перекрытия в результате взрыва в двухэтажном доме в Хорольском районе Приморского края. По предварительным данным, хозяин квартиры, где случилось ЧП, оказался под завалами. Впоследствии стало известно о его смерти.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на соседей скончавшегося, накануне трагедии он сначала сжег расположенный рядом сарай, потом устроил пожар в гараже снаружи, там тоже слышали хлопок, а после уже прогремел взрыв в квартире мужчины. На месте найден газовый баллон.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Известно, что дом был не газифицирован. 

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказали соседи о владельце квартиры в Приморье, где прогремел взрыв. 

Читайте также

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:48
Наташа Королева нашла подработку после ограбления на пять миллионов рублей
5:22
Залп салюта ударил в крышу: Очевидцы о причине пожара в жилом доме в Краснодаре
5:10
«Молю! Помогите!» — Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
4:44
Первая — Камчатка: В России стартовал единый день голосования
4:41
На месте найден газовый баллон: Обстоятельства гибели мужчины при взрыве в Приморье
4:15
«Обезьяний стыд!» — солистке «Винтажа» пришлось оправдываться за критику Рудковской

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок