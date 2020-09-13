Осеннее пробуждение клещей: как защитить себя от переносчиков инфекций

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Софья Зуева
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Укус маленького кровососа может привести к возникновению тяжелых заболеваний.

Осеннее пробуждение клещей: как защитить себя от переносчиков инфекций

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

С приходом осени практически по всей России клещи вновь становятся наиболее активны и опасны. Причем осенняя волна насекомых угрожает людям не меньше, чем весенняя. Об этом радио Sputnik рассказала кандидат биологических наук Оксана Белова.

Поскольку клещ может быть переносчиком ряда серьезных заболеваний, нередко приводящих к летальному исходу, во время прогулок по лесам, паркам или лугам необходимо придерживаться особых мер безопасности.

«Нет никакого сезонного деления по заболеваниям. Клещи всегда могут быть заражены патогенами. И осенью, и весной, если вас укусил клещ, то он может быть заражен. Надо быть внимательнее, чтобы вас не укусили», — уверяет научный сотрудник.

Защититься можно двумя способами: во-первых, стоит сделать прививку от клещевого энцефалита, а во-вторых, необходимо выбирать закрытую одежду.

«Если вы вакцинированы, то вы защищены от заражения этим вирусом, даже если зараженный клещ вас укусил», — заявила Белова.

Биолог рекомендует надевать на прогулки на природе бандану или кепку, при этом штаны стоит заправлять в носки, чтобы насекомое не смогло залезть под одежку. Также необходимо заправлять в брюки футболку или майку.

Ранее 5-rv.ru сообщал, как правильно вытащить клеща, если он вас все-таки укусил.

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