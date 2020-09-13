Дарья Мороз показала фото с подросшей сводной сестрой

Актриса Дарья Мороз поделилась с подписчиками в Instagram редкими фото своей сводной сестры. На снимках звезда театра и кино обнимается с Варварой и своей дочерью Анной от брака с режиссером Константином Богомоловым.

«Всем прекрасного солнечного дня от меня и моих любимых девчонок», — подписала пост актриса.

Как и всегда в случае публикаций с дочерью или сестрой, Дарья Мороз поставила хештеги с их именами и отчеством. «Варвара Юрьевна» — дочь второй жены ее отца, режиссера Юрия Мороза.

Трагически овдовев в 2000 году, когда погибла его жена Марина Левтова, он нашел счастье в отношениях с Викторией Исаковой. Однако подробности рождения Варвары после смерти ее старшей сестры сразу после рождения скрывают.

«Анна Константиновна» — единственная дочь Дарьи Мороз. На фото видно, что девочки отлично ладят. По возрасту они больше годятся быть сестрами, чем тетей и племянницей.

Instagram @d_moroz

Поклонники актрисы не смогли пройти мимо таких милых снимков.

«Три цветочка»;

«Фото светится счастьем»;

«Вы как сестрички», — написали они в комментариях.

Многие также отметили удивительное сходство девочек с покойной бабушкой.

«Анна Константиновна — маленькая Марина Левтова»;

«Старшая девочка — вылитая Марина Левтова, бывает же, гены», — поразились они.

Дарья Мороз на фото выглядит очень счастливой — как и всегда в обществе дочери. Многие фанаты давно надеются, что скоро она вновь найдет свою любовь и выйдет замуж. Недавнее появление у актрисы «беременного» живота ради съемок в сериале «Триада» в очередной раз вызвало волну подозрений в скором прибавлении в семействе Дарьи, пишет «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru показывал фотосессию Константина Богомолова с дочкой от Дарьи Мороз.