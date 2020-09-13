Дарья Мороз показала фото с подросшей сводной сестрой
Варвара появилась на свет во втором браке режиссера Юрия Мороза и Виктории Исаковой. Она младше Дарьи на 30 лет.
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Фото, видео: Instagram @d_moroz
Актриса Дарья Мороз поделилась с подписчиками в Instagram редкими фото своей сводной сестры. На снимках звезда театра и кино обнимается с Варварой и своей дочерью Анной от брака с режиссером Константином Богомоловым.
«Всем прекрасного солнечного дня от меня и моих любимых девчонок», — подписала пост актриса.
Как и всегда в случае публикаций с дочерью или сестрой, Дарья Мороз поставила хештеги с их именами и отчеством. «Варвара Юрьевна» — дочь второй жены ее отца, режиссера Юрия Мороза.
Трагически овдовев в 2000 году, когда погибла его жена Марина Левтова, он нашел счастье в отношениях с Викторией Исаковой. Однако подробности рождения Варвары после смерти ее старшей сестры сразу после рождения скрывают.
«Анна Константиновна» — единственная дочь Дарьи Мороз. На фото видно, что девочки отлично ладят. По возрасту они больше годятся быть сестрами, чем тетей и племянницей.
Поклонники актрисы не смогли пройти мимо таких милых снимков.
«Три цветочка»;
«Фото светится счастьем»;
«Вы как сестрички», — написали они в комментариях.
Многие также отметили удивительное сходство девочек с покойной бабушкой.
«Анна Константиновна — маленькая Марина Левтова»;
«Старшая девочка — вылитая Марина Левтова, бывает же, гены», — поразились они.
Дарья Мороз на фото выглядит очень счастливой — как и всегда в обществе дочери. Многие фанаты давно надеются, что скоро она вновь найдет свою любовь и выйдет замуж. Недавнее появление у актрисы «беременного» живота ради съемок в сериале «Триада» в очередной раз вызвало волну подозрений в скором прибавлении в семействе Дарьи, пишет «Дни.ру».
Ранее 5-tv.ru показывал фотосессию Константина Богомолова с дочкой от Дарьи Мороз.
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