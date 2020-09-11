«Вся любовь во взгляде»: Богомолов показал повзрослевшую дочь от Дарьи Мороз
Режиссер устроил прогулочную фотосессию с 10-летней Анной, удивительно похожей на мать.
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Фото, видео: Instagram @konbog75
Режиссер Константин Богомолов, кажется, счастлив в союзе с Ксенией Собчак, хотя прошлый брак с Дарьей Мороз и был аннулирован всего год назад. Мороз родила Константину дочь Анну, для которой именитый режиссер пытается оставаться примерным отцом.
В своем микроблоге Instagram Богомолов опубликовал несколько снимков в 10-летней дочуркой, которые были сделаны на прогулочной фотосессии. Отец и дочь оделись в песочных тонах, выбрав кожаную и вельветовую куртки. На кадрах они сидят в обнимку на скамейке, дурачатся и выглядят крайне счастливыми.
«Анна», — лаконично подписал серию снимков Константин.
Фолловеры режиссера поспешили отметить, как подросла дочь Богомолова. Также они отметили, что с возрастом Анна только хорошеет и становится похожа на свою мать Дарью Мороз.
«Как приятно посмотреть на папу с красавицей дочкой!»;
«А осень эту звали Анна, она была прекрасней всех»;
«Лучше выкладывайте фотографии с Анной, чем с Ксенией…» — написали поклонники Богомолова.
Фанаты часто упрекают новую жену Константина — Ксению Собчак в том, что она не торопится общаться с дочерью мужа от первого брака. Эта публикация в микроблоге режиссера не стала исключением и собрала под собой десятки гневных высказываний в адрес телеведущей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики нашли еще одно подтверждение беременности Ксении Собчак.
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