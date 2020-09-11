«Вся любовь во взгляде»: Богомолов показал повзрослевшую дочь от Дарьи Мороз

Режиссер Константин Богомолов, кажется, счастлив в союзе с Ксенией Собчак, хотя прошлый брак с Дарьей Мороз и был аннулирован всего год назад. Мороз родила Константину дочь Анну, для которой именитый режиссер пытается оставаться примерным отцом.

В своем микроблоге Instagram Богомолов опубликовал несколько снимков в 10-летней дочуркой, которые были сделаны на прогулочной фотосессии. Отец и дочь оделись в песочных тонах, выбрав кожаную и вельветовую куртки. На кадрах они сидят в обнимку на скамейке, дурачатся и выглядят крайне счастливыми.

«Анна», — лаконично подписал серию снимков Константин.

Instagram @konbog75

Фолловеры режиссера поспешили отметить, как подросла дочь Богомолова. Также они отметили, что с возрастом Анна только хорошеет и становится похожа на свою мать Дарью Мороз.

«Как приятно посмотреть на папу с красавицей дочкой!»;

«А осень эту звали Анна, она была прекрасней всех»;

«Лучше выкладывайте фотографии с Анной, чем с Ксенией…» — написали поклонники Богомолова.

Фанаты часто упрекают новую жену Константина — Ксению Собчак в том, что она не торопится общаться с дочерью мужа от первого брака. Эта публикация в микроблоге режиссера не стала исключением и собрала под собой десятки гневных высказываний в адрес телеведущей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики нашли еще одно подтверждение беременности Ксении Собчак.