«Вся любовь во взгляде»: Богомолов показал повзрослевшую дочь от Дарьи Мороз

|
Татьяна Меркер
38

Режиссер устроил прогулочную фотосессию с 10-летней Анной, удивительно похожей на мать.

Фото, видео: Instagram @konbog75

Режиссер Константин Богомолов, кажется, счастлив в союзе с Ксенией Собчак, хотя прошлый брак с Дарьей Мороз и был аннулирован всего год назад. Мороз родила Константину дочь Анну, для которой именитый режиссер пытается оставаться примерным отцом.

В своем микроблоге Instagram Богомолов опубликовал несколько снимков в 10-летней дочуркой, которые были сделаны на прогулочной фотосессии. Отец и дочь оделись в песочных тонах, выбрав кожаную и вельветовую куртки. На кадрах они сидят в обнимку на скамейке, дурачатся и выглядят крайне счастливыми.

«Анна», — лаконично подписал серию снимков Константин.

Instagram @konbog75

Фолловеры режиссера поспешили отметить, как подросла дочь Богомолова. Также они отметили, что с возрастом Анна только хорошеет и становится похожа на свою мать Дарью Мороз.

«Как приятно посмотреть на папу с красавицей дочкой!»;

«А осень эту звали Анна, она была прекрасней всех»;

«Лучше выкладывайте фотографии с Анной, чем с Ксенией…» — написали поклонники Богомолова.

Фанаты часто упрекают новую жену Константина — Ксению Собчак в том, что она не торопится общаться с дочерью мужа от первого брака. Эта публикация в микроблоге режиссера не стала исключением и собрала под собой десятки гневных высказываний в адрес телеведущей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики нашли еще одно подтверждение беременности Ксении Собчак.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
75.53
-0.54 89.30
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:01
Лайки или жизнь: Пассажир каршеринга едва не погиб, пытаясь выполнить трюк на крыше авто
0:58
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
0:53
Адвоката Добровинского планируют наказать за деятельность в рамках дела Ефремова
0:40
Дети выбежали с криками из класса после обрушения потолка на уроке в Петербурге
0:20
«Вся любовь во взгляде»: Богомолов показал повзрослевшую дочь от Дарьи Мороз
0:01
Кто из родителей сможет получить три, пять и десять тысяч рублей на детей сентябре

Сейчас читают

Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о романе с Семенович
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок