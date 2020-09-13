Солнце в знаке Девы: как добиться успеха в делах на неделе с 14 по 20 сентября?

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Софья Зуева
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Грядущая неделя позволит женщинам быть настоящими леди, а мужчинам — истинными джентльменами. Астролог Алена Никольская составила прогноз, который позволит не упустить благоприятный период в жизни.

Фото, видео: www.globallookpress.com / ESA/Hubble; 5-tv.ru

Солнце находится в Деве — организованном и очень аккуратном знаке, а это значит, что в этот период люди склонны обращать особое внимание на разные тонкости и нюансы. Чего ожидать от грядущей недели, рассказала астролог Алена Никольская.

В период с 14 по 20 сентября общество будет особенно прислушиваться к людям, демонстрирующим тонкий и изящный аристократизм, а также хорошие манеры.

«Будьте правильными и деликатными, и тогда ваши отношения с другими людьми будут более гармоничными», — рекомендует астролог.

В течение недели мы окажемся под сильным влиянием стразу нескольких важных аспектов.

Тригон Солнца

Солнце совершает тригон к Юпитеру и планетам из созвездия Козерог. Звезда будто бы транзитом проходит по созвездию Девы, и в то же время получает позитивную энергию Козерога. Период подходит для постановки грандиозных и далеко идущих планов. Кроме того, на этой неделе создается благоприятное время для расширения и укрепления связей.

Тригон к Сатурну

Сатурн — планета силы и организации. Вы сможете наконец структурировать свои мысли, дела и какие-либо начинания. Астролог рекомендует воспользоваться удачным моментом, поскольку в дальнейшем это может привести вас к успеху.

Ретроградный Марс

С 9 сентября Марс начал двигаться ретроградно и пробудет в таком положении до середины ноября. Это означает, что в указанные сроки не стоит приступать к выполнению каких-то глобальных и энергозатратных дел. Однако для подведения итогов и составления планов период удачный.

Венера во Льве и Уран в Тельце

Планеты могут спровоцировать ссоры из-за ерунды. Поэтому стоит быть аккуратными. Если вы с кем-то поругаетесь на этой неделе, существует риск надолго расстаться с этим человеком, а то и навсегда.

Также период крайне благоприятен для решения финансовых вопросов и бизнес дел. Общение с инвесторами или кредиторами будет плодотворным.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября, составленного Сергеем Седашёвым.

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