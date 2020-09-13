Хореограф Евгений Папунаишвили развелся с итальянской женой

Один из самых популярных постановщиков танцев в России Евгений Папунаишвили пополнил ряды звезд, чей брак не пережил пандемию коронавируса. Оказалось, что они с супругой Салимой Бижабер фактически не живут вместе уже много месяцев, хотя фанаты об этом не догадывались, пишет Starhit.ru.

Папунаишвили очень скрытен в отношении своей личной жизни. В свое время бывший бойфренд Ксении Собчак неожиданно для всех женился на итальянском стилисте, а потом стал отцом. Лицо дочери он не показывал поклонникам много месяцев.

В окружении хореографа рассказали, что разлад с матерью его единственного ребенка наступил давно. Жена с дочерью последние месяцы жили в Италии, Евгений — в Москве.

«С женой и дочкой Женя не виделся с весны. Недавно только Салима прилетела в Москву и привезла Софию. Близкие в курсе, что между ними пробежала черная кошка», — поделились они.

С приездом жены у Евгения появилась возможности снова провести время с дочкой. Он стал делиться ее фото в сети Instagram, но про развод не упоминал.

Instagram @e_papunaishvili

В лучшие времена Папунаишвили любил хвастаться темпераментностью жены. Танцор утверждал, что они редко ссорятся, но в такие моменты конфликт может достичь апогея.

Ранее 5-tv.ru писал, что Папунаишвили ушел с последнего сезона «Танцев со звездами» из-за риска заражения коронавирусом от своей партнерши.