Новый сезон «Танцев со звездами» стал беспрецедентным за историю проекта
Тур ознаменовался внезапными уходами из шоу нескольких пар и не менее волнующим возвращением участников.
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Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Новый тур популярного шоу «Танцы со звездами» стартовал на одном из федеральных телеканалов. Организаторы отмечают, что он уже стал самым беспрецедентным за всю историю проекта.
Сезон только начался, а уже ознаменовался несколькими неожиданными поворотами. Как пишет ФАН, непредсказуемым стал уход из шоу пары Марии Иваковой и Евгения Папунаишвили из-за того, что партнерша до сих пор не получила точных результатов теста на коронавирус. Покинули проект и еще одни любимцы публики — Андрей Чернышов и Анна Мельникова. Перед уходом актер даже был вынужден опровергать слухи о романе со своей партнершей.
Но не только вирус и простое невезение приводят к выбыванию из игры. Так, Александр Молочников заявил об уходе из-за высокой занятости. Зато в шоу вернулась, благодаря голосованию зрителей, другая пара — Дарья Мороз и Святослав Герасимов.
«Это самый беспрецедентный сезон за все время существования шоу. Такого количества сенсационных новостей не было никогда!» — заявил ведущий программы Андрей Малахов.
Добавим, в проекте осталось семь участников: Мария Порошина, Иван Стебунов, Алена Бабенко, Андрей Соколов, Дарья Мороз, Екатерина Варнава, Артем Ткаченко. Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировала на выход из шоу «Танцы со звездами» актриса Дарья Мороз.
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