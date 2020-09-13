«Мать в форме»: Асмус в коротких шортах и корсете сделала тройное сальто

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Татьяна Меркер
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Актриса продемонстрировала спортивную форму на съемках нового телевизионного проекта.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, Instagram @asmuskristina

После объявления о разводе с Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус с головой ушла в работу. Сейчас она находится на съемках нового телевизионного проекта на черноморском побережье.

На площадке Кристина примерила на себя черный парик, короткие черные шорты и корсет с глубоким декольте, в таком образе она продемонстрировала несколько гимнастических трюков. Актриса с разбега сделала тройное сальто на песке и приземлилась четко на носочки, что было запечатлено на видео.

«А мать в форме. 17 лет назад бросила спорт, а ноги помнят», — подписала Асмус опубликованные кадры.

Instagram @asmuskristina

Фанаты были поражены, с какой легкостью Кристина выполнила трюки. Отдельно поклонники отметили, что темное каре и красная помада ей определенно к лицу.

«Жена гимнастка счастье в семье»

«Я в шоке! Круто!»

«Молодец, так держать», — написали фолловеры.

Плотный график актрисы и съемки проекта для телеканала «ТНТ» не позволили Асмус 1 сентября отвести свою дочь Настю в первый класс. По словам актрисы, ей никак не удалось отлучиться в Москву, как она ни ругалась с коллегами. В результате процесс выбора букета и сборов дочери в школу ей пришлось контролировать по видеосвязи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Асмус обратилась к фанатам с просьбой о помощи из-за проблем со здоровьем.

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