Поклонники отругали Пугачеву за увлечение пластикой

Внешность примадонны отечественной эстрады — 71-летней певицы Аллы Пугачевой — не дает покоя ни ее фанатам, ни хейтерам. Одни утверждают, что артистка для своих лет выглядит просто потрясающе — прекрасные волосы, белоснежная улыбка, стройная фигура; другие высмеивают ее отчаянную попытку «сойти за молодую».

Так, очередной шквал негатива обрушился на звезду из-за невинного поста в Instagram ее супруга, юмориста Максима Галкина. Знаменитая пара решила записать видеообращение к фанатам во время поездки и пожелать им прекрасных выходных.

Специально для аудитории пребывающая в прекрасном настроении Пугачева даже исполнила отрывок песни «Мы едем, едем, едем в далекие края». Но многие творческого порыва селебрити не оценили. Более всего их заботило «ужасное» состояние кожи ее лица.

«Можно сделать десятки пластических операций, но есть одна проблема: выдержит ли сердце бабушки?»

«Алла Борисовна, не уродуйте себя больше… старейте как стареется… Хватит переделывать лицо»,

«Лицо, натянутое до предела…» — возмущались пользователи сети.

Instagram @maxgalkinru

Впрочем, ни сама певица, ни ее супруг на негативные отзывы не отвечали. Защитили семейство их верные поклонники. Вступив в полемику, они призвали хейтеров тщательнее следить за личной жизнью, а не «рыться в чужом белье».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин впервые прокомментировал слухи о разводе с Аллой Пугачевой.