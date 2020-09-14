Поклонники отругали Пугачеву за увлечение пластикой

|
Виктория Андреева
89

Ажиотаж вокруг певицы вызвало ее невинное видеообращение к фанатам.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Внешность примадонны отечественной эстрады — 71-летней певицы Аллы Пугачевой — не дает покоя ни ее фанатам, ни хейтерам. Одни утверждают, что артистка для своих лет выглядит просто потрясающе — прекрасные волосы, белоснежная улыбка, стройная фигура; другие высмеивают ее отчаянную попытку «сойти за молодую».

Так, очередной шквал негатива обрушился на звезду из-за невинного поста в Instagram ее супруга, юмориста Максима Галкина. Знаменитая пара решила записать видеообращение к фанатам во время поездки и пожелать им прекрасных выходных.

Специально для аудитории пребывающая в прекрасном настроении Пугачева даже исполнила отрывок песни «Мы едем, едем, едем в далекие края». Но многие творческого порыва селебрити не оценили. Более всего их заботило «ужасное» состояние кожи ее лица.

«Можно сделать десятки пластических операций, но есть одна проблема: выдержит ли сердце бабушки?»

«Алла Борисовна, не уродуйте себя больше… старейте как стареется… Хватит переделывать лицо»,

«Лицо, натянутое до предела…» — возмущались пользователи сети.

Instagram @maxgalkinru

Впрочем, ни сама певица, ни ее супруг на негативные отзывы не отвечали. Защитили семейство их верные поклонники. Вступив в полемику, они призвали хейтеров тщательнее следить за личной жизнью, а не «рыться в чужом белье».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин впервые прокомментировал слухи о разводе с Аллой Пугачевой.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
2:30
Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
2:14
Поклонники отругали Пугачеву за увлечение пластикой
1:23
Памфилова заявила, что нарушений в ходе голосования почти не было
1:05
От красавицы не осталось и следа: болезнь страшно изменила Маргариту Терехову
0:34
Усатый Иосиф Пригожин в шуточной форме рассказал, о ком до сих пор мечтает

Сейчас читают

Что можно и нельзя делать 14 сентября в день Семена-летопроводца
«Жду от тебя сигнала»: вскрылась переписка Тарзана с беременной любовницей
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок