В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет. С соответствующей просьбой к начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Михаилу Черникову обратился депутат Василий Власов. Свою идею парламентарий объяснил тем, что молодые люди в возрасте 16-17 лет уже могут официально работать, а также учиться в другом регионе и проживать отдельно от своей семьи.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в Российской Федерации, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — цитирует RT текст письма народного избранника.

Василий Власов добавил, что разрешение управлять автомобилем с 16 лет вовлечет молодых людей в более раннем возрасте в экономические процессы. Депутат Госдумы считает, что желание купить машину способно побудить к началу трудовой деятельности и способности самообеспечения.

Стоит отметить, что с начала 2020 года россияне могут проходить обучение на право управления транспортными средствами категорий B и C с 16 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтранс представил поправки к ПДД.