Минтранс представил поправки к ПДД

Министерство по транспорту РФ опубликовало проект поправок в правила дорожного движения. Они затрагивают не только автовладельцев, но и обладателей средств индивидуальной мобильности (СИМ) — самокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, скейтбордов, роликов, велосипедов и так далее, пишет «Коммерсантъ».

Мускульная сила против электричества

Этим изменениям посвящены целый блок поправок. В Минтрансе уравняли тех, кто использует для передвижения электродвигатель или мускульную силу, и ввели новый термин — СИМ. До семи лет дети смогут пользоваться ими только под контролем родителей на пешеходных дорожках и тротуарах. С семи до 14 лет — там же, но самостоятельно. С 14 лет предлагается выпускать их на велосипедные дорожки и разрешить использование тротуаров.

Так как СИМ по сути хотят приравнять к личному транспорту, полностью запрещено их использование лицам в состоянии алкогольного опьянения, при усталости, приеме серьезных медикаментов и наличии тяжелых заболеваний. Скорость передвижения для всех СИМ ограничат 20 км/ч, за пешеходами сохранится приоритет.

Штрафы для владельцев СИМ

Никаких конкретных штрафов за нарушение этих правил пока не предложили. Скорее всего, позже в Минтрансе подготовят отдельный законопроект на эту тему. Контроль и наказание нарушителей передадут полиции.

Тонировка

Болезненный вопрос тонировки автомобилей не обошли стороной. Тонировку лобового стекла автомобиля в Минтрансе предложили сократить до 70% (сейчас лимит на пропускаемость света составляет 75%). Тонировки остальных стекол это не коснется.

Внутреннее содержание

Параметры аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя предлагается оставить на усмотрение водителя. Конкретный ГОСТ к ним применять не будут, но наличие этих предметов в автомобиле обязательно.

Другие изменения

Поправки предлагают ввести ряд новых знаков и правил проезда для автомобилистов. Среди прочего, это остановка рядом с общественным транспортом, остановки на «островках безопасности» и многое другое.

После внесения в проект последних предложений от ГИБДД документ отослали в аналитический центр при правительстве РФ. После тщательного изучений и корректировок рабочая группа по безопасности движения озвучит свое заключение.

Дата вступления поправок в силу

Никто не знает, когда именно поправки к ПДД начнут действовать. Впервые о необходимости их внесения в вопросе регулирования движения электросамокатов и моноколес заговорили еще в 2017 году. Только к октябрю 2019 года он был готов в черновом варианте, но с тех пор оброс все новыми и новыми дополнениями.

Конкретная дата в проекте не прописана. Скорее всего, когда все будет готово, свою подпись под поправками поставит премьер-министр. После публикации окончательной версии документа он вступит в силу в течение недели.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители городов России требуют соблюдения ПДД владельцами электросамокатов.