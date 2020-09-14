Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова в интервью агентству «Прайм» рассказала, какие SMS-сообщения никогда нельзя открывать россиянам. По ее словам, прежде чем открыть послание, абоненту стоит обратить внимание на имя отправителя, которое отображается в push-окне.

В случае, если месседж поступил с незнакомого номера или в строке «отправитель» указано некое общее название, например, «info», то такое сообщение лучше сразу удалить.

«Если в SMS говорится о якобы неполученном MMS, переходить по ссылке категорически не рекомендуется. Иногда ссылку видно сразу в push-окне и злоумышленники рассчитывают, что вы кликнете на нее случайно», — рассказала Алеся Боровикова.

Эксперт Роскачества добавила, что любого рода обезличенные обращения с эмоциональной окраской и послания о выигрышах всегда указывают на действия мошенников. Специалист отмечает, что полученный в результате перехода по ссылке вирус может с легкостью похитить персональные данные и лишить средств на банковской карте.

«Какие бы акции, скидки и срочную информацию ни обещали при ответе на сообщение или при переходе по ссылке, лучше всего сразу удалить SMS», — сказала специалист.

Алеся Боровикова подчеркнула, что россиянам ради соблюдения собственной безопасности следует быть внимательными и поддаваться на уловки злоумышленников.

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