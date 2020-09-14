Александр Дрозденко победил на выборах губернатора Ленинградской области

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Василий Заика
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Действующий глава региона заручился поддержкой 83,61% избирателей.

Александр Дрозденко победил на выборах губернатора Ленинградской области

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Александр Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленинградской области. Такие данные после обработки 100% бюллетеней приводит пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что действующий глава Ленобласти смог заручиться голосами более 83% избирателей.

«После обработки Леноблизбиркомом 100% бюллетеней явка на выборы губернатора Ленобласти составила 51,52% (701 167 человек — Прим.ред.). Александр Дрозденко набрал 83,61%, Андрей Лебедев — 7,30%, Александр Перминов — 4,57%, Александр Габитов — 3,06%», — говорится в сообщении.

По словам главы избиркома Ленинградской области Михаила Лебединского, выборы в регионе прошли спокойно и организованно. Большее количество избирателей на участках было отмечено в пятницу, 11 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК завершает подсчет голосов: в основном побеждают действующие губернаторы.

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