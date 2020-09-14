ЦИК завершает подсчет голосов: в основном побеждают действующие губернаторы
Процедура подсчета голосов на этот раз несколько отличается от привычной — начинается не с переворачивания урн, а с разрезания пакетов.
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Фото, видео: ТАСС / Кушниренко Алексей; 5-tv.ru
Впервые выборы проходили в течение трех дней — новый формат, опробованный еще на голосовании по поправкам в Конституцию, позволяет избежать скопления людей на участках, а сами избиратели теперь могут выбрать наиболее удобное время.
За тем, как проходило голосование в регионах, наблюдала Марина Кравцова.
«Приступаем к процедуре подсчета голосов, закройте, пожалуйста двери».
Работа избирательных комиссий на финишной прямой. Ровно в 20 часов по местному времени завершилось трехдневное голосования в 83-х регионах страны. Процедура подсчета голосов на этот раз несколько отличается от привычной — начинается не с переворачивания урн, а с разрезания пакетов.
В этом году кроме урн для голосования на избирательных участках вскрывают и специальные сейф-пакеты. В них в присутствии наблюдателей, под видеозапись упаковывали заполненные избирателями бюллетени после закрытия участков в первый и второй дни голосования. Каждый такой сейф пакет оснащен индивидуальным номером и несколькими степенями защиты. Три дня для выбора показали свою эффективность — при хорошей явке на участках действительно не было очередей.
Для тех, кто не смог прийти на участки, организовали голосование на дому. В этом году из-за риска распространения коронавируса опробовали и новый формат — голосование на придомовых территориях. В ленинградской области таких было более четырехсот. А к жителям островов в Финском заливе — избирательную комиссию доставляли на вертолете.
На оперативно развернутом избирательном участке голосуют военные и гражданские жители Гогланда. Опустили бюллетень в урну — и тут же дают напутствия будущему губернатору.
«Чтоб сделали для населения какой-то кораблик рейсовый хоть раз в месяц. Чтоб знали, что можно сняться и на нем вернуться», — говорит начальник маяка на острове Гогланд Николай Макаренков.
В Ленинградской области выборы прошли без серьезных нарушений. Первые предварительные итоги голосования избирательная комиссия оглашает уже глубокой ночью — по результатам обработки 60-ти процентов протоколов — лидирует действующий губернатор Александр Дрозденко.
«Компания была абсолютно честная и открытая. Я благодарен своим соперникам, потому что каждый вел свою компанию и старался не пиариться за счет соперника, а продвигали свои идеи, свои мысли, свой программный продукт», — подчеркнул Дрозденко.
Бессонной выдалась ночь для кандидатов на посты главы в 20-ти регионах страны. Прямые выборы высших должностных лиц прошли в 18-ти субъектах.
Жители Архангельска несмотря на непогоду на избирательные участки приходили уже к восьми утра. По результатам предварительных подсчетов в Архангельске — лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Александр Цыбульский.
«Надеюсь, что у него будет команда, которая будет ему помогать. И город станет городом, который мы любим, в котором мы родились, в котором выросли наши дети, и теперь растут наши внуки», — говорит жительница Архангельской области Валентина Шадрина.
В Татарстане голосование заполнилось необычными помощниками — роботами. Избирателей встречал «Белый Аркаша» высотой 1,5 метра й. А другой робот-манипулятор подавал защитные маски.
По предварительным данным, на выборах главы Татарстана побеждает нынешний президент республики Рустан Минниханов. В Татарстане, как в трех других одномандатных округах — Пензенской, Ярославской и Курской областях, голосуют еще на дополнительных выборах депутатов Госдумы. Избирательные комиссии продолжают подсчет голосов и обработку протоколов во всех регионах.
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