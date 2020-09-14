Мировой рекорд: силач протащил самолет на 35 метров за полторы минуты
Новое достижение в трак-пуле было установлено спортсменом Сергеем Агаджаняном в Казани.
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Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; 5-tv.ru
В Казани установлен новый мировой рекорд в трак-пуле. Силач Сергей Агаджанян, известный среди спортсменов по прозвищу «Халк», протащил на тросе 16-тонный самолет.
Весь путь — 35 метров — занял полторы минуты. А во время испытания экстремал еще успел надуть три медицинские грелки так, что они лопнули. Трюки по отдельности очень сложные. Агаджанян стал первым, кто выполнил их одновременно.
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