Осторожно, кура: Смертельно опасное мясо птицы нашли в магазинах Петербурга

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Молодцова Анна
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В некоторых образцах эксперты выявили сальмонеллу и листерии.

Осторожно, кура: Смертельно опасное мясо птицы нашли в магазинах Петербурга

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Эксперты «Общественного контроля» обнаружили в петербургских магазинах мясо курицы, которое представляет огромную опасность для здоровья и жизни человека. Как рассказали в пресс-службе организации, всего было проверено десять образцов полуфабрикатов популярных торговых марок. В восьми из них нашли патогенные микроорганизмы.

Кроме того, в продукции целых пяти птицефабрик были обнаружены сальмонелла и листерии, которые могут привести, в том числе, к летальному исходу.

«Бактерии листерии потенциально могут стать причиной летального исхода. Листериоз может поразить центральную нервную систему и вызвать менингит, энцефалит или их сочетание», — говорится в сообщении на официальной странице общественной организации в соцсести «ВКонтакте».

Отмечается, что лишь два образца из десяти соответствуют санитарной безопасности. Как сообщили специалисты, мясные полуфабрикаты в среднем должны храниться на прилавках не более десяти суток.

Материалы экспертизы полуфабрикатов были направлены в Роспотребнадзор и Россельхознадзор, но ответа пока не последовало.

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