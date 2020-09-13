Сезон арбузов в самом разгаре. И многие знают, что это одна из полезнейших ягод. В ней содержится большое количество витаминов и таких полезных веществ как бета-каротин, кальций, магний, калий, железо, фосфор и цинк. Кроме того, в арбузе есть незаменимые аминокислоты. Однако с наступлением сезона важно не перестараться, поскольку в неразумных количествах самая большая в мире ягода может нанести организму серьезный вред.

Сколько арбуза можно съесть без ущерба для здоровья, рассказал «Вечернему Волгограду» кандидат медицинских наук, заведующий отделением урологии областного уронефрологического центра Роман Шульгин. По его словам, здоровый человек может смело есть до килограмма сладкого плода в день. А вот людям с некоторыми хроническими заболеваниями нужно проявлять умеренность, чтобы не вызвать рецидив.

«Больным с почечной недостаточностью следует быть осторожнее: почки зачастую не способны выводить воду в достаточном количестве, в результате чего появляются гипертензия и отеки. Кроме того, в арбузе много простых углеводов — это большая нагрузка на поджелудочную железу. Из-за влаги он также обладает желчегонными свойствами, а повышенная секреция желчи стимулирует работу поджелудочной, заставляя ее производить больше пищеварительного фермента», — пояснил медик.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Роскачестве объяснили, как правильно выбирать арбузы, чтобы получить удовольствие и не отравиться.