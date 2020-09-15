Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере

Группа астрономов из Калифорнийского университета при помощи наземных телескопов обнаружила в атмосфере Венеры газ, который может указывать на существование жизни на этой планете. Результаты их исследований, проведенных в 2017 году и подтвержденных в 2019, опубликованы на сайте журнала Nature.

В научной статье говорится, что наличие фосфина в верхних слоях атмосферы Венеры указывает на происходящие на планете пока не известные геологические или химические процессы, в результате которых он воспроизводится. При этом на Земле фосфин образуется в результате жизнедеятельности живых организмов. В том числе микроорганизмов, которые могут жить без кислорода, которого на Венере практически нет.

Глава американского космического агентства (NASA) Джим Брайденстайн уже назвал открытие астрономов «самым значительным достижением» за все время поисков внеземной жизни. По его мнению, исследованию Венеры пора уделить первостепенное внимание.

«Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является самым значительным достижением в обосновании существования жизни за пределами Земли. Около 10 лет назад НАСА обнаружило микрожизнь на высоте 120 тысяч футов (около 36,6 тысячи метров) в верхних слоях атмосферы Земли. Пришло время сделать Венеру приоритетом», — написал Брайденстайн в своем Twitter.

Twitter @Jim Bridenstine

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астробиологи из Массачусетского технологического института предположили, что на Венере могла зародиться жизнь в облаках — на высоте около 50-60 километров, где есть зоны с более благоприятными для этого условиями, чем на поверхности планеты.