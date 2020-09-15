На премьере фильма Ксении Зуевой «Вмешательство», которая состоялась на фестивале «Кинотавр» в Сочи, исполнительница главной роли Анна Чиповская сразила публику не только актерской игрой, но и стильным платьем с глубоким декольте, а также украшениями, сопоставимыми по стоимости с квартирой в Москве.

Как выяснил сайт KP.RU, одни только серьги из белого золота 750 пробы с изумрудами и бриллиантами, которые были на Анне, стоят пять миллионов рублей. Чуть меньше стоит браслет из того же комплекта, который актриса носила на руке. Таким образом, с учетом платья весь образ Чиповской на красной дорожке светские обозреватели оценили более чем в десятьмиллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смелом наряде, который выбрала для красной дорожки «Кинотавра» Чулпан Хаматова, сыгравшая Елизавету Глинку в фильме «Доктор Лиза».