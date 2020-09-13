Чулпан Хаматова в кружевной блузке представила на «Кинотавре» новый фильм
Актриса исполнила в «Докторе Лизе» роль врача Елизаветы Глинки.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Смелый, но элегантный образ продемонстрировала актриса Чулпан Хаматова на 31-м фестивале «Кинотавр». Брючный костюм с глубоким декольте, из-под которого проглядывала кружевная прозрачная блузка и белье. Несмотря на спорность такого наряда, звезда кино не выглядела пошло.
Чулпан Хаматовой к 44 годам удалось сохранить прекрасную фигуру, которой не помешало рождение двоих детей. Так что тонкая талия и скромный макияж достойно уравновесили открытость ее одежды.
На «Кинотавре» состоялась премьера фильма «Доктор Лиза», где Хаматова исполнила главную роль. Картина рассказывает о создателе и главе фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке. В фильме прозвучит ее голос, воссозданный по архивным интервью при помощи нейросети. В прокат лента выйдет в октябре.
Глинка поддерживала детей с раковыми заболеваниями, много работала с хосписами и возила гуманитарную помощь в Сирию и Донбасс. Она погибла во время авиакатастрофы самолета Минобороны РФ над Черным морем в 2016 году.
Чулпан Хаматова сейчас очень занята. Помимо основной работы она уже много лет уделяет много внимания благотворительности. Вместе с подругой-актрисой Диной Корзун она основала фонд «Подари жизнь». Организация собирает средства на лечение детей с онкологией и гематологическими заболеваниями.
Ранее 5-tv.ru писал, что Чулпан Хаматовой прочат место худрука «Современника».
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