Уже не секрет: Варнава и Молочников вместе прошлись по красной дорожке «Кинотавра»

Совместное появление в свете 35-летней Екатерины Варнавы и 28-летнего режиссера Александра Молочникова подтвердило в глазах поклонников слухи об их романе. Звезда Comedy Woman и ее спутник вместе ступили на красную ковровую дорожку фестиваля «Кинотавр» и позировали фотографам в обнимку. Их совместные снимки с события опубликовал портал Woman.ru. Юмористка сопровождала молодого человека на премьере его картины «Скажи ей».

Впервые о новом избраннике Варнава упомянула в начале лета. В одном из интервью она сказала, что ее сердце вновь занято. По словам теледивы, она встретила очередного избранника за кулисами проекта «Танцы со звездами». Среди прочих звезд в нем принимал участие и Молочников. Позже их увидели на премьере спектакля.

Instagram @kislomolochniy

Поначалу девушка договорилась с бойфрендом, что на первых парах они оставят роман в секрете. Новые отношения, по словам звезды, привнесли в ее жизнь давно забытое чувство настоящей любви. До этого знаменитость шесть лет встречалась с хореографом Константином Мякиньковым.

Молочникову же в прошлом приписывали роман со Светланой Ходченковой. Актриса сыграла главную женскую роль в картине, которую режиссер представил на кинофестивале в минувший уик-энд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава рассказала подробности секса с Хрусталевым.