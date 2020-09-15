Уже не секрет: Варнава и Молочников вместе прошлись по красной дорожке «Кинотавра»
Звезда Comedy Woman и 28-летний режиссер впервые заявили о себе как пара после слухов об их романе.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava, @kislomolochniy
Совместное появление в свете 35-летней Екатерины Варнавы и 28-летнего режиссера Александра Молочникова подтвердило в глазах поклонников слухи об их романе. Звезда Comedy Woman и ее спутник вместе ступили на красную ковровую дорожку фестиваля «Кинотавр» и позировали фотографам в обнимку. Их совместные снимки с события опубликовал портал Woman.ru. Юмористка сопровождала молодого человека на премьере его картины «Скажи ей».
Впервые о новом избраннике Варнава упомянула в начале лета. В одном из интервью она сказала, что ее сердце вновь занято. По словам теледивы, она встретила очередного избранника за кулисами проекта «Танцы со звездами». Среди прочих звезд в нем принимал участие и Молочников. Позже их увидели на премьере спектакля.
Поначалу девушка договорилась с бойфрендом, что на первых парах они оставят роман в секрете. Новые отношения, по словам звезды, привнесли в ее жизнь давно забытое чувство настоящей любви. До этого знаменитость шесть лет встречалась с хореографом Константином Мякиньковым.
Молочникову же в прошлом приписывали роман со Светланой Ходченковой. Актриса сыграла главную женскую роль в картине, которую режиссер представил на кинофестивале в минувший уик-энд.
Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава рассказала подробности секса с Хрусталевым.
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