«Никогда не симулировала»: Варнава рассказала подробности секса с Хрусталевым

Роман актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы с коллегой по шоу Comedy Woman Дмитрием Хрусталевым закончился уже больше пяти лет назад, но как оказалось, она до сих пор держит в памяти интимные детали этих отношений. И некоторыми из них Варнава решила поделиться с публикой в эфире YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю».

«Я с Хрусталевым никогда не симулировала. Ни разу такого не было. Вот честно», — призналась Екатерина.

Рассказала она и о постыдном случае, когда после возвращения с длительных гастролей умудрилась заснуть во время секса.

«Мы с ним очень ждали встречи. И вот в процессе я заснула. Это продолжалось несколько минут. Потом я внезапно проснулась, а процесс оказывается не закончился», — цитирует актрису StarHit.

По словам Варнавы, вскоре после этого они с бойфрендом расстались, и она не исключает, что эта история «сыграла свою роль».

Не так давно Екатерина простилась с танцором и хореографом Константином Мякиньковым, их отношения длились шесть лет. И хотя многие уверены, что звезда давно нашла ему замену, сама она о новых романах распространяться не спешит и жалуется на одиночество.

«Я весь карантин пила. Каждый день выпивала. Почему? Да, просто я несчастна. А несчастна из-за того, что одинока», — заявила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему пикантное фото Екатерины Варнавы напугало ее фанатов.