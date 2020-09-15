Секунды на спасение: Школьник вытащил тонущего друга из горной реки в Карачаево-Черкесии
Десятилетний мальчик, не раздумывая, бросился за ребенком в водоворот бурного потока.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / PIC; 5-tv.ru
В Карачаево-Черкессии наградят школьника, который в одиночку спас тонувшего друга. Ребенка утянула в водоворот горная река. В тот момент 10-летний Батыр отдыхал неподалеку. На спасение оставались считанные секунды, и мальчик, не раздумывая, бросился в воду.
С юным героем встретился корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.
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