Секунды на спасение: Школьник вытащил тонущего друга из горной реки в Карачаево-Черкесии

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Десятилетний мальчик, не раздумывая, бросился за ребенком в водоворот бурного потока.

Фото, видео: www.globallookpress.com / PIC; 5-tv.ru

В Карачаево-Черкессии наградят школьника, который в одиночку спас тонувшего друга. Ребенка утянула в водоворот горная река. В тот момент 10-летний Батыр отдыхал неподалеку. На спасение оставались считанные секунды, и мальчик, не раздумывая, бросился в воду.

С юным героем встретился корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.

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