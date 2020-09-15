Apple представила новую «дешевую» модель часов Watch Series SE

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Татьяна Меркер
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Релиза главного продукта компании iPhone 12 не произошло.

Apple представила новую «дешевую» модель часов Watch Series SE

Фото: Apple.com

В штаб-квартире Apple Park прошла презентация техники в режиме онлайн по соображениям безопасности из-за эпидемиологических ограничений. Впервые с 2012 года компания не представила самого ожидаемого продукта – iPhone 12-й модели.

Разработчики собрали новое поколение умных часов Watch 6 и более бюджетную версию Watch Series SE, которые внешне выглядят как «шестерка», но включают более слабый функционал. Эту модель смогут использовать даже те, у кого нет оригинального iPhone.

Часы поддерживают сотовую связь без телефона, содержат компас, гироскоп и могут измерять высоту в реальном времени, исключением является только датчик кислорода.

Стоимость новой «дешевой» модели Apple Watch составляет 279 долларов. В России цена будет начинаться от 24 990 рублей.

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