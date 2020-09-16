Отдохнул. Сдал тест. Свободен: как избежать штрафа после отдыха

Еще пристальнее санитарные врачи будут следить за приезжающими из-за рубежа. Сейчас, правила такие: вернулся — в течение трех суток сдать тест и загрузить результат на сайт Госуслуг. Иначе штрафы, от 15 до 40 тысяч. И первые протоколы на забывчивых уже рассмотрели суды.

Как водится, появились мошенники с «левыми» справками. С такими столкнулась наш корреспондент Елена Норкунайте и заодно выяснила как дешевле легально сдать тест, а главное — быстро.

«Здесь у вас пакетный тур „под ключ“: перелет, проживание. Единственное, смотрите, какой нюанс: обязательно требуют тесты делать по возвращению в Россию».

В довольно известной турфирме вместе с недорогой путевкой в Турцию нашему сотруднику сходу предложили быстрый и незаконный способ решения проблемы.

«У меня есть знакомый, я вам дам его номер. Тысячу пятьсот рублей он берет. Вы ему скидываете паспорта, он на следующий день этот тест присылает».

«Ничего не надо будет сдавать?»

«Ничего не надо будет сдавать».

«Супер!»

Видимо, у этих мошенников — схема хорошо отработана, а это значит, что предлагаемая «допуслуга» пользуется большим спросом. Но туристы, которые таким образом обходят систему контроля, могут стать фигурантами уголовных дел.

«Судья напишет частное определение, отправит в органы следствия, и они уже будут привлекать к ответственности такого недобросовестного туриста», — поясняет юрист Сергей Бобровский.

По прилете — любому россиянину, вернувшемуся из-за границы, необходимо честно сдать тест на COVID-19. Затем не позднее трех суток загрузить результат на сайт Госуслуги. Особо ответственные туристы соломку стелют заранее.

«Я увеерена, что очереди будут колоссальные. Надо будет к этому подготовиться морально. Учитывая, что мы с маленьким ребенком», — говорит Камилла Доровская.

А это — аэропорт Внуково. По данным московского Роспотребнадзора, за полтора месяца около ста тысяч человек выехали заграницу.

«Мы стоим уже два часа, продвинулись метров на десять. Никакая дистанция не соблюдается, стоим, как селедки в бочке», — возмущается Татьяна Борборотько.

Такой ажиотаж в Роспотребнадзоре объясняют ограниченными сроками регистрации результатов теста портале Госуслуг. Иначе санкции возможны уже на четвертые сутки. Суд скоротечен, размер штрафа — от 15 до 40 тысяч рублей.

«Это прям при выходе из самолета вручили. Это уведомление о том, что необходимо заполнить анкету на сайте Госуслуг. Не очень приятно было бы просто из-за халатности его получить», — поясняет турист Ярослав Маслов.

В случае форс-мажора — завис сайт или не пришли вовремя результаты — необходимо сообщить об этом в местный Роспотребнадзор.

«В этом случае, в отношении этого человека не применяются административные санкции за невыполнение вот этих требований», — поясняет начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

В Пулково еще неделю назад был один пункт тестирования, сейчас их три.

«У меня заняло минуты три-четыре: от подачи заявки до оплаты и сдачи теста. Обычно, если ты до обеда сделал — то тебе вечером приходят результаты», — говорит Ирина Бережная.

За оперативность — забор биоматериала сразу по прилете — надо заплатить две с половиной тысячи рублей.

«Тесты на COVID принимают сотрудники медицинского центра аэропорта. После чего этот материал передается в специализированную лабораторию Роспотребнадзора», — говорит официальный представитель компании «Воздушные ворота Северной столицы» (Пулково) Анна Шалимова.

Туристы без симптомов ОРВИ в поликлиниках по полисам ОМС бесплатно не обслуживаются.

«Вернулся из Турции — это не показания для сдачи анализа».

Альтернатива — любая сертифицированная лаборатория в городе.

«Экспресс-тестирование COVID, которое гарантирует выполнение исследования в течение суток, это новая услуга, которую мы как раз разработали в связи с открытием границ. Эту услугу можно заказать онлайн, поэтому ее можно планировать, будучи на отдыхе», — говорит директор по технологиям и проектным работам лабораторной службы Ирина Скибо.

Тем не менее в России уже сотни оформленных протоколов. Миллиардер из Петербурга возглавил список неплательщиков, наплевавших на важные для общества санитарно-эпидемиологические требования. Мотивация других штрафников — менее вызывающая. Например, житель Саратова просто не знал о новых правилах, и суд оштрафовал его всего лишь на семь с половиной тысяч рублей. Пока это рекордный минимум.

Реальная цена теста на коронавирус такова, что она в пять раз ниже даже минимального штрафа за нарушение условий путешествия заграницу. А в случае заражения окружающих ответственность и вовсе вплоть до уголовной. Тогда уже точно не помогут оправдания, типа: не знал, не подумал, не хватило времени…