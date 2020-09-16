Госдума возобновила работу после летних каникул
На повестке: около сотни законопроектов, прежде всего, связанных с реализацией новых норм Конституции.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Депутаты Госдумы открыли осеннюю сессию. Делиться впечатлениями о летних отпусках некогда в ближайший повестке — около сотни законопроектов, прежде всего, связанных с реализацией новых норм Конституции: в частности о правительстве и Госсовете.
Традиционно осенью депутаты начинают работу и над главным финансовым документом страны на следующие три года. Бюджет сохранит свою социальную направленность и будет ориентирован на восстановление экономики после пандемии. Также народные избранники рассмотрят ужесточение наказания для «черных коллекторов» и продление «дачной амнистии».
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