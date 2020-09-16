Госдума возобновила работу после летних каникул

Депутаты Госдумы открыли осеннюю сессию. Делиться впечатлениями о летних отпусках некогда в ближайший повестке — около сотни законопроектов, прежде всего, связанных с реализацией новых норм Конституции: в частности о правительстве и Госсовете.

Традиционно осенью депутаты начинают работу и над главным финансовым документом страны на следующие три года. Бюджет сохранит свою социальную направленность и будет ориентирован на восстановление экономики после пандемии. Также народные избранники рассмотрят ужесточение наказания для «черных коллекторов» и продление «дачной амнистии».